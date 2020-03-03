76歲老婦人整夜不見人 員警同理心退勤仍幫忙找到人

苗栗警察分局南苗派出所今天上午7點50分接獲葉姓市民報案，他焦急萬分，因昨天下午3點多外出上班，行動不便的母親（76歲）還在家，今天凌晨零點20分下班返家，母親不見人影，他徹夜搜尋都沒有發現，因整夜氣溫驟降，擔心母親發生意外，請求警方協助尋找。

警員陳建勳受理報案，向南苗派出所副所長洪斌源報告，陳建勳今天上午8點退勤，仍與洪斌源、實務訓練警員徐明彤，分析研判葉母可能行走路線，並沿途查訪鄰居，沒有人看見，陳建勳研判沒有走遠，因此到住家附近一條雜草叢生、寸步難行的小徑搜尋，終於在雜木草叢中發現葉母。

葉母躺在地上，雙眼無神但意識仍算清楚，警方攙扶到路旁，待命救護車送醫院，檢查後身體無恙，家屬對警方積極協尋並在報案後不久尋獲，表達十分感佩及謝意。