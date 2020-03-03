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影／竹竿套塑膠袋隔窗取鑰匙 警民合作救援暈倒家中婦一命
新竹縣劉姓婦人1日晚間18時40分許因血糖急降，暈眩於芎林鄉文昌街住家客廳，芎林分駐所接獲生命線轉接求救電話，員警范熾奇、溫凱恩立刻趕赴該處，並聯繫119派遣救護車馳援，期間警方依稀聽到劉婦氣若游絲表示，「鑰匙在身上，但無力起身」，情況危急之際，警員范熾奇與居民以長竹竿綁上塑膠袋，透過窗門將竹竿伸入客廳劉婦跌坐位置旁，呼喚劉婦將開門鑰匙放入袋內，讓警方取出鑰匙順利將大門開啟，劉婦也及時獲救。
劉婦告訴警方，暈眩跌倒無力起身開門，請警方向村長拿取備份鑰匙，不巧村長當時外出，電話也連絡不上，村長兒子得知後，也拿出一大串鑰匙前試開未果，警方發現劉婦回話時，意識越來越模糊虛弱，警員溫凱恩深怕她昏倒不斷與劉婦對話，結果得知劉婦身上還有鑰匙一把，只是無力自行開門。
後來警員范熾奇想到以長竹竿綁塑膠袋，在居民協助下，竹竿伸入客廳劉婦跌坐的位置，呼喚劉婦將鑰匙放入袋內，讓警方順利取出鑰匙門開救人，劉婦事後送往榮民醫院竹東分院檢查，目前已順利康復。
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