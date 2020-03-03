母子失散廿多年 屏東警方一天就讓二人重逢

台中市一名27歲的王姓男子，於喪父後發現自己非親生，日前來到屏東縣麟洛鄉盼能找到生母，經麟洛分駐所陳姓員警協助下，翌日警方就查到王姓男子母親的下落，廿多年未曾相見的母子終於重逢，。

屏東警分局麟洛分駐所陳姓警員日前值勤時，來自台中的王姓男子至派出所求助，經陳員深入了解後，王男稱一出生就被收養，不久前養父過世，由於養父生前有向他提到自己親生母親是住在屏東縣麟洛鄉地區，所以王男利用休假期間從台中南下屏東尋根。

王男依僅有生母地址前往查看，卻發現該地址目前是寺廟，而廟方人員表示從未聽過王男生母的名字，於是王男到派出所請警方協助，員警依王男所提供母親的姓名等資料比對，再前往訪查該區附近居民詢問，翌日就成功順利聯繫上王男的母親。

王姓男子聽到警方找到母親的時候激動不已，立刻再趕往派出所查詢母親的下落，離去前非常開心地感謝警察，終於讓他可以完成心願。看到母子重逢，警方也欣慰不已。