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新冠肺炎延燒！彰化消防員居家宣導、到宅裝住警器暫緩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
員榮醫療體系今天捐贈300個住警器給彰化消防局。記者林敬家／攝影
員榮醫療體系今天捐贈300個住警器給彰化消防局。記者林敬家／攝影

根據統計，深夜火警最容易引發人命傷亡，已有多起火災因住警器警示發揮功能及時搶救，彰化縣有127萬人口、約30幾萬戶，目前住警器的安裝率47.8%，近年大幅提升，也有部分消防分隊因有在地企業團體捐贈住警器，得以提供一般民眾申請裝設，但目前受新冠肺炎疫情影響，消防人員暫停居家訪視宣導，也暫緩主動到宅幫民眾裝住警器。

彰化縣去年編列600多萬採購2萬多個住警器，優先提供中低收入戶、獨居長者、身心障礙者等弱勢族群，另30年以上老屋、鐵皮屋、以前曾發生火災、狹小巷弄裡的房子、住宅式宮廟、資源回收用途住宅等高危險場所都納入，今年縣府編了200多萬元持續推動，彰化消防局統計目前弱勢戶裝設已達96%，高危險場所達72%。

員榮醫療體系今天到彰化西區消防分隊捐贈300個住宅用火災警報器，消防二大隊大隊長徐文聰說，公共場所以及消防列管的場所都會裝火警自動警報設備，但一般住家、透天厝、鐵皮屋就沒有這種設備，一旦發生火災可能錯失逃生機會，員榮捐贈的住警器，會優先開放給弱勢族群家庭申請裝設，另外像是鐵皮屋、老舊建築物、木造建築物等高危險建築物，也開放申請裝設，讓使用率更普及。

消防人員為讓民眾確實使用住警器，常會到宅幫忙裝設，但過去遇到有住戶不希望陌生人進入家中裝，也有長輩覺得裝了觸霉頭，推動並不容易，消防人員透過居家訪視宣導，加上適度提供住警器讓一般民眾申請，達到推廣效果，裝設率逐漸提升，徐文聰表示，疫情期間申請裝設的數量趨緩，目前暫停同仁居家訪視，但若有弱勢戶急需住警器，仍會到宅幫忙裝設。

員榮醫療體系今天捐贈300個住警器給彰化消防局。記者林敬家／攝影
員榮醫療體系今天捐贈300個住警器給彰化消防局。記者林敬家／攝影
員榮醫療體系今天捐贈300個住警器給彰化消防局，將優先提供給弱勢戶。記者林敬家／攝影
員榮醫療體系今天捐贈300個住警器給彰化消防局，將優先提供給弱勢戶。記者林敬家／攝影

火災 建築 疫情

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