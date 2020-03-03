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強化染疫救治防護 朴子消防分隊完成救護車簡易隔離艙

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升一級開設，第一線執行傷病患救護的消防救護人員執勤風險大增，17年前ＳＡＲＳ疫情發生，消防署配發的負壓隔離救護車已經報廢，嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，腦力激盪，費時一周，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。

消防局長呂清海肯定讚揚朴子消防分隊同仁用心，除朴子分隊救護車設置簡易式隔離艙，另三和分隊及雙福分隊也要裝設，這項簡易式隔離艙經大林慈濟醫師檢視認可，若載運到染疫確診個案，除人員裝備全部消毒，執勤隊員須自我檢疫14天。

新冠病毒來勢凶猛，朴子消防分隊曾載運陸港澳旅遊史的發燒疑似病患，救護人員執勤提心吊膽，依消防局出勤作業規定，救護人員穿戴隔離衣帽，消毒救護車及器材裝備，但仍擔心有防疫破口。

5名隊員參考國內外救護影片，購買透明塑膠布及魔鬼氈等材料，利用晚間集思廣益討論，完成簡易式隔離艙，分隊長蔡紹文說，出勤使用如同蚊帳形狀的簡易式隔離艙，可以保護救難人員及器材裝備。

蔡紹文強調，出勤結束消毒器材裝備費時費工，面對防疫戰役，簡易式隔離艙誕生，經醫師認可，至少在目前有限資源下，可以保護第一線執勤人員及裝備安全。

嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局朴子消防分隊隊員自助自救，用透明塑膠布等材料，完成防護人員裝備的簡易式隔離艙，經醫師認證有防護功能。記者魯永明／攝影

朴子 疫情 救護車

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