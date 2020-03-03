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63歲男子跟家人吵架後負氣離家癱軟路邊 警方及時尋獲
嘉義縣中埔鄉63歲張姓男子日前與家人吵架後，向家人表示自己想不開，沒帶手機就騎著機車負氣離家，家人擔心天色變暗且溫度逐漸下降，張男恐無法度或寒夜，報警尋求協助，幸好員警12小時後在中埔鄉隆興村下厝仔防汛道路附近發現張男，送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院急救後已無大礙。
警方表示，他們調閱多處路口監視器都沒有發現張男行駛於主要道路上，初步研判張男可能沒離開轄區範圍，發動中埔鄉隆興村守望相助10多位隊員，兵分多路進行轄區內產業道路及農路搜尋，才終於發現張男的機車，過沒多久就看見張男早已體力不支癱軟在地。
張男兒子聽到尋獲張男的消息後當場激動落淚，表示深怕再也見不到父親，也感謝中埔鄉隆興村守望相助隊員、鄰居以及警方能運用科技監視設備及勤務經驗，及時尋獲張男。
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