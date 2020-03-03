男子癱坐高雄市府 保大員警及時救人
李姓男子昨天到高雄市政府洽公，突然撫胸哀嚎，癱坐市府四維行政中心中庭。高雄市警保安大隊警衛中隊員警發現，趕緊拿AED自動體外心臟去顫器戒備，並通報消防局派車救人，將男子送醫急救，發現李心臟病發，及時挽回男子一命。
警方了解，50歲的李姓男子昨天從鹽埕區徒步到苓雅區四維路高雄市政府四維行政中心，要到社會局洽公，由於近日天氣變化急遽，他又曾車禍受傷，當他走到四維行政中心中庭，突然感到頭痛欲裂，胸口絞痛，才癱坐中庭，引起高雄市保安大隊警衛中隊員李坤明注意。
李坤明見李姓男子手撫著胸部，發出哀嚎聲，疑似心臟病發，上前關心，並立即通報消防局救人，他同時到服務台旁，拿AED自動體外心臟去顫器，希望在救護車到達之前，可及早急救李姓男子。
不過，救護車抵達，趕緊將李姓男子送往市立民生醫院急救，才挽回他的生命。李事後一再向警方表達感謝之意。
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