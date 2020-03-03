嚇死人！怪手半夜工地開挖 傳來一聲哀嚎竟挖到人

台中市東勢區東關路五段大甲溪河畔一處工地，劉姓工地主任昨晚開怪手回填工程時，未料怪手一挖，竟聽到一聲大聲哀嚎，劉男才驚覺挖到人。傷者是李姓男子，昨晚疑似到工地坑洞內拾荒，卻遭怪手挖到壓傷，趕緊送醫急救，李男左腿斷掉、右髖骨變形，幸無生命危險。

昨晚11時47分，東勢分局芧埔派出所接獲消防局轉110通報，一名李姓男子進入東勢區東關路五段大甲溪河畔旁一處填土工程工地撿拾廢鐵，未料卻遭怪手壓傷大腿，員警獲報後趕抵現場。

駕駛怪手的劉姓工地主任表示，因為最近常有人將垃圾偷倒進工地的土坑中，他昨晚11時許巡視農地，開著怪手將坑裡的土鏟出，欲回填築高擋土牆，以防不肖人士偷倒垃圾。但因當時天色昏暗，未發現在工地土坑中的李男，怪手的鏟斗一挖，突然聽到一聲哀嚎，他趕緊下車查看，發現怪手壓著李男左腿，嚇得趕緊報案。

東勢消防分隊人員獲報後趕到場，將怪手下的李男救出，並送東勢農民醫院急救，最後轉院到中國醫藥大學附設醫院，男子因左腿脛骨斷掉截肢，右髖骨變形，幸無生命危險。

警方表示，受傷的57歲李男是名拾荒者，經常在東勢區附近拾荒，待李男傷勢穩定後，將進一步調查他為何半夜出現在私人工地。