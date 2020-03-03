影／媽媽誤觸車門鎖一歲兒困車內 警破窗協助脫困

台中市呂姓婦人上月27日下午開車載1歲多的兒子外出，呂婦將兒子放置在後座安全座椅後，返回駕駛座過程中，不小心將車門反鎖，又將遙控器鑰匙放在車內，導致車門無法開啟，呂婦束手無策之下，只好報警請求協助，警消到場後，將車窗敲破，順利開門將幼童救出，順利化解一場虛驚。

台中市第三警分局健康派出所巡佐范綱貴、警員陳志雄在上月27日下午5時許獲報，有男童遭反鎖車內，警方趕赴現場瞭解，1名呂姓婦人帶著1歲多的兒子欲開車外出，呂婦開啟車門後，先將隨身物品放置車內，並把幼童安置於後座安全座椅上後，卻在過程中誤觸車門上鎖感應區，關上車門欲走回駕駛座，才發現幼童被反鎖於車內。

呂婦因將遙控器鑰匙留在車內，男童無法自行開門，受困車內，由於當時轎車尚未發動，車內空氣不流通，男童也因悶熱漸漸冒汗啼哭，幸好警消即時到場救援，謹慎評估後，由消防員使用工具敲破距離幼童最遠的駕駛座車窗玻璃，將車門開啟，順利將幼童救出。

第三警分局表示，男童脫困後未受到太大的驚嚇及傷害，身體狀況良好，順利化解一場危機，呂婦也對警消積極協助救援萬分感謝。