拉拉山賞櫻車受困不用拖吊車 員警+壯漢火速救援

桃園市藍姓男子開車載妻小前往拉拉山賞櫻，行經華陵里一處停車場未注意出入口處有高低落差，造成底盤卡住，車子動彈不得，太太急忙跑到巴陵派出所求助，副所長陳麟調派3名員警並請附近住家壯漢幫忙，不用拖吊車，大家徒手推、抬車輛終於脫困而且車輛無損，一家人得以開心繼續下一個賞櫻輕旅遊行程。

警方表示，拉拉山正值櫻花盛開，假日、平日都有遊客慕名前來賞櫻，北橫通往個農場主要道路車流量大，進農場前的產業道路窄車輛容易回堵，有些車輛停放周遭停車場。藍開車出停車場時，因路面高低落差一時未注意，造成底盤卡住右後輪懸空，拉拉山一時也找不到拖吊車，路邊車潮湧現，為避免造成塞車，警方快速動員，3名員警和附近2名壯漢搬來石塊墊在懸空右後輪，短短10分鐘幫助遊客脫困，也避免造成馬路塞車。