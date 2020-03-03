影／高雄桃源國有造林地大火 直升機空中滅火
高雄桃源山區發生森林火災，大片白煙盤據山頭，火勢從昨天延燒至今天尚未熄滅，因山區沒有林道可通行，今早林務局申請兩架空勤直升機協助空中滅火。六龜工作站表示，火場位於桃源復興後山造林地，對部落住家不構成威脅，延燒面積約1公頃多，3處火團已熄滅2處，可望今日內滅火。
昨天下午1點左右，桃源居民通報旗山事業區81林班地出現森林大火，高市消防局六大隊會同林務局屏東林管處人員上山，因火場距離復興部落至少還有3小時步行時間，火場也沒有林道可通行，兩單位人員先設置前進指揮站研議滅火措施，決定地面與空中同時進行。
今天上午，空勤直升機出動兩架次直升機裝水上山噴灑，林務局也出動30名巡山人員徒步進入火場。
六龜工作站主任林弘基表示，山區原有三處起火點，直升機熄滅一處，地面人員也打滅一處，僅剩一處仍未熄滅，直升機返回基地加油，今天內應可順利熄滅，失火地點沒有林道，也沒有私人墓園，全屬二葉松與香杉造林地，起火原因仍待調查。
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