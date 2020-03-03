網友想找單純三溫暖 警局小編神回：複雜的可告訴我們

一名網友在臉書社團新竹大小事ＰＯ文，詢問網友新竹有沒有附有蒸氣室的健身房或「單純一點的三溫暖」，沒想到竟釣出新竹市警察局臉書小編在ＰＯ文底下神留言「複雜的可以告訴我們」，讓網友笑到噴飯，這段有趣的互動也瞬間爆紅，截圖在各大網路論壇、社團瘋傳。

新竹市警察局臉書小編今指出，警察工作項目包羅萬象，包含輿情管理，警方需要知道民眾對社會脈動的想法以及是否還有需要精進、改進之處，既然有網友在臉書新竹地區社團ＰＯ文，詢問單純的三溫暖，何不如乾脆直接在下面回文「複雜的可以告訴我們」，將警方的需求明白告訴民眾，一方面有機會掌握線索，另方面也可讓民眾知道警方查緝轄區色情的積極，沒想到一番對話意外爆紅。

知名論團Dcard也在臉書粉專ＰＯ出竹市警局與網友的互動，並附上原文連結，有趣的是，新竹市警察局臉書小編再度出現在DcardＰＯ文底下，還回文「別跟我搶（拔槍」，又笑翻一票網友，紛紛留言「本尊出現啦!!!」、「好可愛的警察局喔哈哈哈」、「警察杯杯 不要激動 槍趕快收好」、「 某警察局最近很調皮。」