消滅道路上大型凶器 童醫院副院長吳肇鑫支持酒駕重罰

本月一日起酒駕重罰新制上路，酒駕被吊銷駕照者重考後，一年內車輛要裝酒精鎖，未通過酒測無法啟動等內容，童醫院副院長吳肇鑫立即在臉書說支持，他說酒駕危害大，一定要「消滅道路上的大型凶器！」

吳肇鑫長期在急診工作，急救傷病患，他說，常在急診室看到的酒駕受害者頭破血流、遍體鱗傷，正在奮力的和死神搏鬥，而一起被帶到急診的酒駕者大夢仍未醒，卻只因為一些小破皮傷口大聲嚷嚷，他說急診醫護人員，看到的是令人痛心也深惡痛絕的畫面。

吳肇鑫表示，酒駕就是道路上不能被容許的大型凶器，處罰再嚴格一點也不為過，而且健保局都還沒有跟酒駕者追討代墊治療受害者的醫藥費用，實在是太客氣了；他在臉書最後強調： 消滅酒駕者，我們應該要像撲滅新冠肺炎病毒一樣有決心。