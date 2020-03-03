北上車陣回堵4公里！國道3號快官路段5輛車追撞多人受傷

國道3號彰化市快官交流道附近203.4北上路段，今天上午7時28分許，發生5輛車追撞事故，造成3人受傷，一名30歲女性右額頭撕裂傷、意識清楚送醫，另外二名男性有受輕傷，但不願送醫。

國道公路警察第七大隊表示，警方為處理車禍，封閉北上全線車道，造成北上車道回堵約4公里，直到8時12分開放兩個車道通行，交通逐漸恢復順暢。車禍原因由警方調查中。

由於正值上班時間，大量車潮湧現，造成快官交流道週邊大塞車，經警方疏導，朝烏日交流道下去平面道路。

【中央社／彰化3日電】

國道福爾摩沙高速公路北上203公里處快官路段，今天早上發生5輛汽車追撞事故，警方指出，有車輛疑為閃避掉落物緊急煞車，導致後方車輛應變不及，發生追撞，有1人受傷送醫。

國道公路警察局第七警察大隊員警指出，台中市消防局烏日分隊派出消防車和救護車前往救援，救護車到場時發現有3人受傷，但其中2人拒絕就醫，另有1名女子因頭部有撕裂傷，被送往台中烏日林新醫院急救，至於車禍發生原因和責任歸屬仍在調查。

另外，國道福爾摩沙高速公路北上快官路段受車禍影響，曾一度堵塞數公里，事故排除後，已在上午9時恢復順暢。