注意了！彰化測速桿冠軍才剛轉向 突然又轉向南
位在彰化市台74甲（東外環）2.2K處朝南固定測速桿，去年取締件數達1萬8276件，估計進帳3千萬元，位居全縣57處固定桿冠軍，今年元月轉而往北照，也是朝台中方向，沒想到才「營業」兩個多月，最近又悄悄調往南照，也就是花壇方向，被網友譏稱是「生意不好」又轉回來。彰化縣警察局交通隊表示，是因為轉北照兩個月來，南下車禍多了10多件，才又轉回來，不是所謂的「生意不好」。
前年名列測速排行榜第四名的彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，自從去年元月從將原下坡北向照相，改朝上坡南向後，就拍得不停，全年就達1 萬18276件躍居榜首。警方分析，此測速桿原本是照下坡路段，駕駛人被拍多了，都會自動減速，但改照上坡後，由於很多駕駛人從限速80公里的台74號線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里以上就會被拍照，吃到紅單。
很多駕駛人都知道台74甲（東外環）2.2K處這支固定桿是往南往上照，通過都會減速，但經過一年，這支排行榜冠軍的固定桿今年元月又轉向，改往北朝下坡即台中方向照，警方說法是主要考量下坡時，很多車輛都未減速，危險性高，才轉向。沒想到，近日又有眼尖網友發現，這支冠軍測速桿才兩月又轉向了，改南向朝上坡即花壇方向照。
臉書「花壇人俱樂部」就披露這支測速桿又向轉向的訊息，並指是因「生意不好」才又轉回來。警方證實這支固定桿近日又轉向往南照，主要是經警方統計，發現轉向北照後，這兩個月來，往南方向的車禍事故變多了，達到10多件，才會決定朝南。
縣警局表示，彰化目前有59處固定桿，但只有31處安裝測速照相儀器，除了測速照相儀器昂貴外，也取其虛虛實實，達到嚇阻的作用，這些測速器中，只有新型儀器可以轉向，並針對違規、肇事較多的路段，採取測速器轉向措施。
據縣警局交通隊統計108年取締超速件數排名，冠軍台74甲（東外環）2.2K處南下固定桿共1萬8276件、亞軍和美鎮線東路5段291號南側170公尺測速桿7750件、第三名是大村鄉台1線201.4K處南下測速桿6979件，第4名是芳苑鄉斗苑鹿頂後段與路平路口測速桿5860件、第5名是縣道139線20.99K處測速桿5287件，6到10名依次是和美鎮和港路與西興路口4284件、福興鄉彰鹿路6段314巷口3807件、北斗鎮中山路與斗苑路口3172件、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口2774件、田中鎮斗中路與彰95連接道路口2577件。累計這10支測速器全年取締件數超過6萬0766件，進帳應可破億元。
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