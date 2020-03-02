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影／漁船載運350箱私菸海上拒捕 海巡署押回可罰600萬
海巡署在棉花嶼外海查獲1艘基隆籍漁船，涉嫌載運走私香菸，今將船押回基隆港基隆海巡隊碼頭清艙，起出私菸350箱，市價約1100萬元，偵詢後將黃姓船長和1名大陸漁工、5名印尼籍漁工，依違反菸酒管理法移送基隆市政府裁處。
市府財政處菸酒管理科表示，運輸私菸、私酒者處3萬元以上，50萬元以下罰鍰。若查獲物現值超過50萬元，處現值1倍以上鄉，5倍以下罰鍰，最高罰600萬元。
海巡署偵防分署宜蘭查緝隊去年4月在基隆市查獲私菸案，循線追查黃姓船長形跡可疑，今天會同基隆、澳底海巡隊等單位，調派巡防艇在棉花嶼海域找到黃的漁船後，廣播要求對方停船接受檢查。黃拒檢，巡防艇一路追逐才將他攔下，把船押回基隆港。
新冠肺炎疫情威脅加大，海巡人員從外海押回漁船不敢大意，在碼頭清艙前，聯絡疾病管制署人員協助執行漁船消毒及人員檢疫工作，防制病毒隨船入境。
海巡人員調查發現，黃在漁船改裝密艙，作為運送私菸交通工具，昨在漁船密艙找到私菸350箱，共計17萬5千包，市價約1100萬元。
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