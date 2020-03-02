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11人旅行團以色列包機返台 1人出現發燒送醫

影／紅衣婆山路「修行」嚇壞人 稱自己是上帝的夫人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
林女在北宜公路23K處徘迴多日，嚇到不少用路人，經熱心民眾關心PO網後，警方介入關懷，請林女家屬多注意其行為。圖／授權自廖姓民眾
林女在北宜公路23K處徘迴多日，嚇到不少用路人，經熱心民眾關心PO網後，警方介入關懷，請林女家屬多注意其行為。圖／授權自廖姓民眾

57歲林姓女子因故在新北市石碇區北宜公路23km處徘徊不肯離去，嚇壞不少用路人，一名路過的熱心廖姓民眾見狀上前關懷，林女卻表示該處是「自家道壇」，她在此接受修行考驗，讓廖姓民眾十分擔心；新店警分局碧山派出所發現後，也主動介入了解，勸導林女離開，並請家屬多關心。

據了解，該林女已在同樣的地點徘徊多日，且因身著紅衣，嚇壞不少用路人。一名廖姓民眾在附近鄰居請託下，行舉手之勞上前關懷，沒想到林女卻向他表示該處為「自家道壇」，自己是「上帝的夫人，在此修行接受考驗」，讓他覺得「宗教力量很可觀」，所幸林女反應理性，廖姓民眾僅熱心將影片PO上網，提醒用路人注意。

警方則表示，經網巡發現影片後，已主動介入關心，並發現林女自去年起已配合強制送醫三次，但因林女身體無恙且無傷人之虞，無須住院治療，因此林女並未住院。目前警方已勸離林女，並請其家屬多給予關懷。

林女在北宜公路23K處徘迴多日，嚇到不少用路人，經熱心民眾關心PO網後，警方介入關懷，請林女家屬多注意其行為。圖／授權自廖姓民眾
林女在北宜公路23K處徘迴多日，嚇到不少用路人，經熱心民眾關心PO網後，警方介入關懷，請林女家屬多注意其行為。圖／授權自廖姓民眾

北宜公路

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