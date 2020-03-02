影／紅衣婆山路「修行」嚇壞人 稱自己是上帝的夫人

57歲林姓女子因故在新北市石碇區北宜公路23km處徘徊不肯離去，嚇壞不少用路人，一名路過的熱心廖姓民眾見狀上前關懷，林女卻表示該處是「自家道壇」，她在此接受修行考驗，讓廖姓民眾十分擔心；新店警分局碧山派出所發現後，也主動介入了解，勸導林女離開，並請家屬多關心。

據了解，該林女已在同樣的地點徘徊多日，且因身著紅衣，嚇壞不少用路人。一名廖姓民眾在附近鄰居請託下，行舉手之勞上前關懷，沒想到林女卻向他表示該處為「自家道壇」，自己是「上帝的夫人，在此修行接受考驗」，讓他覺得「宗教力量很可觀」，所幸林女反應理性，廖姓民眾僅熱心將影片PO上網，提醒用路人注意。