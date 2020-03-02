影／彰化139線騎士耍帥慘犁田 網嘆：辦路祭10次都沒效

彰化139線又見狂飆機車車禍，19歲洪姓男子本月1日騎機車，沿著139線虎崗路機車道行駛，卻在過彎時，失控衝出中線後，擦撞對向一輛紅色轎車，人車彈飛，他滑了10多公尺到對向車道，很神奇地站起來，只受到輕傷，但網友紛紛批他耍帥犁田，「這種騎車方式，再辦10次路祭也沒有效果」。

彰化縣道139線每逢假日，常有重型車機車、大型重型機車甚至超跑，享受風馳電掣的快感，但也常發生車禍，儘管警方布下警網加強取締，但騎士們仍樂此不疲。

臉書社團「花壇人俱樂部」今天有網友PO出昨天上午依行車紀錄器錄得的一段影片，影片中有一名機車騎士，沿彰化市139線虎崗路彰化市垃圾掩埋場前路段，遇到轉彎，仍加足油門過彎，卻衝到雙黃線，不慎滑倒，在撞到對向一輛紅色轎車後，人車彈飛，機車車體破碎倒地。

洪姓騎士則繼續往前衝，翻了幾滾才止住，他也很俐落地爬起來，幸好有安全帽 ，駛來的車輛及時發現，沒撞上他。

網友看到影片，都紛紛批這名騎機「低能出來害人」、「139最不缺的就是這種勇者」、「看到這影片真療癒！」，也有人認為紅色轎車很倒楣。