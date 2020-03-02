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虎尾溪發現的白骨不只1頭顱 而是整具屍體
雲林縣虎尾溪畔一處低窪水塘的草叢裡，今天驚見一具白骨屍體。一名外籍移工到溪邊捕魚時，在草叢裡看一顆頭顱，趕緊報案，警方會同消防隊出動救生艇搜尋，進而找到一具完整屍體，但全身已腐爛只剩白骨，初驗應是男性並無明顯傷痕，到底是水流屍或其他因素，警方依失蹤人口進一步比對調查中。
警方表示，該名住在虎尾溪附近工廠的外籍移工，昨天下午4點多，到位於土庫、虎尾交界處距離土庫大橋約1公里的河段準備捕魚，在溪邊的一處低窪水塘，赫然發現一顆疑是人的頭骨，趕緊上岸報案。
警方昨天據報隨即會同消防隊前往搜索，因天色昏暗又沒足夠燈具，無功而返，今天再度出動救生艇沿著河岸二度搜尋，結果不僅只有頭顱，撥開水岸草叢驚見一整具屍體，但已全部都腐爛只剩白骨。
這名印尼籍移工表示，昨天傍晚他到現場要捕魚，發現對面的水岸邊魚比較多，於是帶著網具涉水到對岸準備捕撈，走近對岸時，發現岸邊草叢裡有一顆人頭白骨，他嚇一大跳，趕緊折回上岸向警方報案，過去曾在附近捕魚但並沒有發現有任何異狀。
警方封鎖現場蒐證，初步了解白骨應是男性，只穿一件已腐爛難辨的短褲，沒有任何證件，牙齒有銀製補牙，年齡不詳；初判可能是男性，從屍體腐爛只剩白骨，可能死亡已久，警方搜索現場附近並沒有發現任何其他可疑物證。
警方認為該水塘是屬河道的低窪處，目前枯水期看起來像獨立水塘，雨季就與河道連接一起，因骨骸初驗並無明顯傷痕，所以是否為從上游漂來的流水屍，在水位消退後卡在草叢處，目前只能依死亡身上少許的特徵清查失蹤人口，再進一步比對調查。
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