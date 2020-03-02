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這樣卡住好離奇 5人合力救老婦脫困

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
宋姓婦人身體卡在車內無法起身，共出動5名人力才將她拉起來。記者徐白櫻／翻攝
宋姓婦人身體卡在車內無法起身，共出動5名人力才將她拉起來。記者徐白櫻／翻攝

高雄市內門區宋姓婦人行動不便，戴姓老公今天開小貨車準備載她出門理髮，不料車子啟動不久，宋婦竟意外滑入副駕駛座前方空間爬不起來，老公無法憑一人之力抱起妻子，最後報警求助，內門消防分隊與修車廠老闆到場協助，共5人合力才用繩子拉起受困婦人。

旗山警分局指出，內門分駐所今日接獲戴姓鄉親報案「妻子受困車子需要幫助」，員警會同消防隊前往現場，眾人發現戴男的妻子卡在貨車副駕駛座下方空間無法起身，因戴妻中風行動不便、身體相當虛弱，眾人不改硬拉人，又找來保養廠楊姓業者協助，最壞打算是拆掉整組座椅。

經過一番討論，眾人決定使用繩索套住老婦人，一人用繩子拉起身體，其餘人力幫忙抬腳與拉手，最後終於成功拉起婦人，5人合作結束一場驚魂。

警方說，老婦人中風行動不便，平日靠輪椅代步，事發時恰巧卡在副駕駛座下空間，她的先生抱不動，最後向警方求助，所幸老婦虛驚一場，沒有因為這場意外而受傷。

中風 高雄市

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