雲林虎尾溪邊發現人骨 初步排除他殺

一名外籍移工昨晚在虎尾溪邊準備釣魚時，發現一具白骨，雲林縣虎尾警分局今天勘驗，從骨頭完整性初步排除他殺可能，目前先從失蹤人口中比對可能的資料，協助死者找到回家路。

外籍移工向警方表示，昨天傍晚前往位於土庫、虎尾交界處，距離土庫大橋約1公里處溪邊準備釣魚，才走到溪岸旁，赫然發現一具骨頭，趕緊上岸報案。

警方獲報後與消防隊前往溪道搜查，但因天色昏暗，當時又沒有足夠照明設備無功而返，今天上午再度到現場勘查。

警方今天在現場發現頭顱骨、肋骨等骨骸，初步勘查骨頭完整，未發現可疑傷口，暫時排除他殺可能。

警方說，陳屍處鄰近虎尾溪，懷疑可能是在上游處墜溪，屍體漂流到案發地點時遭附近的雜草叢卡住，適逢枯水期，溪水退去，屍體才被發現。

警方指出，屍體腐爛難從肉眼評斷性別、年紀，目前先從失蹤人口中比對可能的資料，暫朝無名屍案方向偵辦，期盼能早日協助死者找到回家的路。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )