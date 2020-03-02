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亂丟酒瓶害騎士臉受傷 住戶涉公共危險遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
一名住在新北市新店區環河路邊的劉姓男子，去年間因不滿路上車聲太吵，竟從家中向外丟躑酒瓶，卻丟中一名機車騎士。本報資料照。
一名住在新北市新店區環河路邊的劉姓男子，去年間因不滿路上車聲太吵，竟從家中向外丟躑酒瓶，卻丟中一名機車騎士。本報資料照。

一名住在新北市新店區環河路邊的劉姓男子，去年間因不滿路上車聲太吵，竟從家中向外丟躑酒瓶，卻丟中一名機車騎士，所幸對方沒摔車，但造成安全帽扣環破裂、臉部擦挫傷。台北地檢署今依公共危險、傷害、毀損等罪起訴劉男。

檢警調查，年約30多歲的男性機車騎士，去年間行徑環河路，卻突然被從天而降的玻璃酒瓶砸中頭部，幸好他反應得快沒出車禍，但瓶身很堅硬，導致安全帽扣環破裂、臉部擦挫傷。

他案發後氣得報警、就醫。檢警查出，「凶器」是從環河路上一間位於一樓的民宅丟出，循線查到住在屋內的是一名年約40多歲劉姓男子，因此通知他到案說明。劉男屢次不願到案，直到被檢方發布通緝。

據了解，劉男供稱，覺得外面車聲太吵，才會丟躑酒瓶警告，但從沒有想傷害別人的意圖。他認為，一切都是其他人的問題，全部與自己無關。

檢方認為，劉男對著時常有人車經過的大馬路丟擲酒瓶，不但危害用路人安全，且此行為也使得被害的機車騎士受傷、安全帽損壞，今依公共危險、傷害、毀損等罪將他起訴。

機車騎士

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