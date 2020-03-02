撞斷電桿幾乎沒煞車！桃園轎車頭變形全毀2人重傷

桃園市22歲蕭姓男子今天清晨搭載李姓友人，開車從蘆竹往大竹方向行駛，疑因精神不濟車速過快，行經蘆竹區南竹路、南昌路口，直接衝撞對向號誌電桿，車頭變形全毀，造成電桿整支被撞斷傾倒，蕭、李姓男子2人受困駕駛座前身受重傷，桃園市消防局救護員趕到，利用電動破壞剪破壞車門，將2人救出脫困後送醫急救觀察中，暫無生命危險，警方今天下午表示，該轎車撞斷電桿衝力太大，幾乎沒有煞車，警方將進一步調查2人是否酒後開車肇事。

蘆竹警方、桃園市消防局指出，蕭姓男子開車搭戴李姓友人（27歲）從蘆竹往大竹地區行駛，途經南竹、南昌路口，整輛車直接自撞路旁電桿，車頭全毀變形，蕭男被困駕駛座意識不清，左眼皮撕裂傷、左肩及左鎖骨擦傷，李姓男子左膝蓋開放性骨折、左眼腫脹，救護人員以長背板固定後送醫緊治療，2人暫無生命危險，真正車禍肇事原因正由警方調查中。 桃園市蕭姓男開車直衝撞斷號誌電桿，2人重傷送醫救回一命，警方調查是否酒後肇事。記者曾增勳／翻攝