影／女感情不順6樓陽台激動哭喊 汐止警「勇抱」救回她

黃姓女子日前因感情因素造成一時想不開，跑到住家6樓的陽台牆上哭喊，黃女男友發現後報警請求協助，警方到場後，一邊好言勸說，一邊將黃女及時拉下，才化解危機，讓黃女父親對警方感激不已。

汐止警分局上月26日接獲民眾報案，指稱其女友黃女疑因感情因素，在自家想不開恐有輕生危險，員警獲報趕到現場後，發現黃女並不在家，經過一番搜尋後，員警才在黃女住所的6樓陽台上發現她站在女兒牆上，十分危險。

員警見黃女情緒激動且大聲哭喊，便一邊安撫她的情緒、一邊分散她的注意力，再趁黃女背對員警時，一把將她抱下，結束驚魂一場，黃女則在情緒恢復穩定後，在父親的陪同下就醫，黃父也非常感謝警方的協助，頻向員警道謝。

汐止警呼籲民眾，千萬要珍惜生命，自殺不能解決問題，再給自己一次機會；勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，不要因一時想不開，造成終身遺憾。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )