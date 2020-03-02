8年後指紋露餡 搶計程車男嫌遭起訴

徐姓計程車司機8年多前載客行經北巿山區時，遭男乘客持刀架脖子恫嚇他下車，再把車開走；南港分局日前再度檢視車內找到指紋，經比對與另案服刑的宋男相符。士檢今天起訴宋男。

士林地檢署起訴書指出，宋男於民國100年5月3日晚間9時許，戴著口罩攔下由徐男駕駛的計程車，行經台北巿南深路的山區時，宋男持刀架在徐男脖子恫稱「把東西放下，你下車」等語，徐男照辦，宋男將車駛離後，再把車棄置新北巿汐止後逃逸。

檢方指出，北巿南港分局幹員當年雖有採集到相關指紋，但因宋男沒有不良犯行，所以沒有查出是誰犯案，這起案件8年多未破案，直到南港分局幹員去年11月間，再度檢視計程車內，陸續在手煞車旁置物盒的物品以及駕駛執照套上採到指紋，經送刑事局鑑定，發現與另案在監服刑的宋姓男子指紋相符。

檢方表示，宋男遭提訊到案說明時，坦承犯案，強調當時是持玩具刀並要徐男下車；檢方另比對當年監視器拍到宋男在汐止棄車逃逸晝面等，認定宋男犯案明確，今天依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。