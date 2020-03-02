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影／狂男車禍送醫怒斥醫護還咬傷警 被眾人制伏送辦

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭岳姓男子因車禍受傷送醫急診，過程中不滿醫護人員診治不斷咆哮，院方通知員警到場制止，但他不但咬傷員警，還揮手毆打保全，嚇壞急診室人員紛紛走避。圖／警方提供監視器畫面
宜蘭岳姓男子因車禍受傷送醫急診，過程中不滿醫護人員診治不斷咆哮，院方通知員警到場制止，但他不但咬傷員警，還揮手毆打保全，嚇壞急診室人員紛紛走避。圖／警方提供監視器畫面

宜蘭岳姓男子因車禍受傷被送到聖母醫院急診就醫，過程中不滿醫護人員診治，大聲斥責咆哮，院方通知員警到場制止，他極力尖叫反抗，不但咬傷員警，還揮手毆打保全，嚇壞急診室人員紛紛走避，最後被眾人合力制伏，依妨害公務及傷害罪送辦。

警方說，昨天上午11點多，這名男子因為車禍受傷，被救護車送到聖母醫院急診醫療，疑因不滿醫護人員的包紮診治，與醫護發生爭執，不斷叫罵；保全人員見狀上前勸導，希望降低聲量，以免影響其他病人的就醫權益，岳男更加憤怒，出手揮拳毆打保全人員，院方擔心發生意外，立刻打電話報警。

羅東警分局開羅派出所獲報後立刻派員警到場，岳男暴跳如雷，大罵警察多管閒事，眾人要把他帶走時，他抗拒不願離去，更情緒激動朝黃姓員警的左手臂猛咬一口，造成左手臂撕裂傷，還揮拳打傷保全人員，整個過程都被監視器拍下，急診室人員擔心被波及，嚇到紛紛走避。

岳姓男子最後經其他警員合力制伏下帶回派出所偵訊，全案依傷害及妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦，受傷警員經醫院擦藥並施打破傷風後返家休養。

保全 妨害公務 醫護人員

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