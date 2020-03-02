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亮刀要脅小黃運將下車 8年後證件套比對指紋揪出強盜犯

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

宋姓男子2011年間在台北市計程車，謊稱前往東南科技大學，不料途中亮刀架在徐姓司機脖子，要脅下車，並搶走車上3千元，棄車逃逸，警方去年11月再度比對司機駕駛執照套上的指紋，發現與在監執行的宋男吻合。士林地檢署依強盜罪嫌起訴。

起訴指出，宋在2011年5月3日晚上9時許，在北市重慶北路、長安西路口，戴著口罩攔計程車，上車後說「要到東南科技大學」，徐姓司機一路開往深坑區北深路，不料宋要求改往南深路，且突然拿出一把鐵製的薄刃刀，架在司機脖子上恫稱，「把東西放下，你下車！」司機不敢抗拒立刻下車。

宋得逞後同日10時許，拿走車上約3千元財物，棄車在新北汐止區莊敬街公車站牌附近，警方獲報後找到車輛，也採集指紋，可惜未比對出可疑凶嫌。

時隔8年多，南港分局警方再度檢視車內手煞車旁置物盒內遭翻動物品，並比對司機駕駛執照套上的指紋，竟發現與在台北監獄執行的宋男吻合，立即將人提訊到案。

刑事局的指紋鑑定書顯示，司機駕駛執照套上，留有宋男右中、左拇指指紋。

宋供稱，多年前有搭過徐姓司機計程車，當時是拿「玩具刀」要他下車，沒有亮出鐵刀，後來把車棄置在公車站牌附近。檢方依攜帶凶器強盜罪嫌提起公訴。

計程車 強盜 北市

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