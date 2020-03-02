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台中太平山區火燒車驚見焦屍 警通知家屬指認

中央社 / 台中2日電

台中市太平山區今天清晨發生火燒車案件，消防局獲報到場撲滅火勢，並在車內發現一具焦屍，警方查出車籍登記為曹姓女子，已通知曹女家屬到案指認，警方正調查案發原因中。

台中市消防局今天清晨4時14分接獲民眾報案指出，太平區山田路、東汴國小附近約200公尺處，有一輛自小客車起火，消防局派遣太平及車籠埔分隊、出動各式救災救護車共5輛、人員11名前往搶救。

消防人員表示，現場一輛自小客車停在路旁起火，火勢撲滅後，在駕駛座發現一具焦屍、身分無法辨識，後續交由警方處理。

台中市警察局太平分局指出，起火車輛車籍登記為太平區的50多歲曹姓女子，曹女平時獨居，因遺體焦黑無法辨識身分，已通知曹女家屬到場指認，且因案發現場道路偏遠，查無目擊證人，警方調閱周邊監視器，發現車輛是獨自上山，詳細案發原因正調查中。

台中市 警察 獨居

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