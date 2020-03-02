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影／百歲嬤全身發抖女兒路邊攔警車求助 10分鐘送到院

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市清水警分局警車，將百歲阿嬤送到醫院。圖／警方提供
台中市清水警分局警車，將百歲阿嬤送到醫院。圖／警方提供

一位百歲阿嬤昨天深夜突然全身顫抖抽搐，她的七旬女兒在台中市清水區路邊正無助時，看到警車急攔求助，警車沿路鳴笛，10分鐘將阿嬤送到醫院，救回她一命。

台中市清水警分局清水派出所員警昨天深夜巡邏，經清水區大街路時，一名七旬婦人向警方招手求助，她急喊：「我媽媽全身發抖冒冷汗！」哭求警方協助就醫。

警方立即開車鳴笛飆速15公里，原本30分鐘車程僅花10分鐘就將她們送達醫院，讓百歲人瑞李姓阿嬤順利接受治療。家屬對於警方救回阿嬤一命，深表感謝。

清水派出所警員林寬、王晨光昨天深夜12點，巡邏經大街路時，七旬婦人看見巡邏車便非常著急的向警方揮手求助，告知她高齡百歲的母親睡到半夜突然全身發抖抽搐冒冷汗，深怕有個萬一，求警方可以協助開道送醫到台中榮總醫院。

員警心想再通知救護車到場恐喪失救援黃金時間，且該名陳姓婦人已七旬，員警也擔心讓她開車會有安全之虞，由警員林寬駕駛巡邏車在前方鳴警笛開道，警員王晨光開著婦人的車在後緊隨，好讓家屬在一旁照料阿嬤。

途中陳婦在車上頻頻呼喊老母親，但李姓阿嬤卻仍全身一直抽蓄無法言語，令人緊張，員警沿路鳴警報器、開警示燈飆速，全程約15公里需30分鐘，警車在10分鐘就抵達醫院急診室，隨即入內讓醫師診治；據了解，李姓百歲阿嬤經急救後，狀況穩定，住院治療觀察後已平安出院返家休養。

台中市 台中榮總

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