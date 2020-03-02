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中市獨居婦人駕車山區自焚 警員鄰居認出她

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區東汴國小附近道路，凌晨發生一起火燒車事件，警方監視錄影查出她獨自駕車上山。圖／讀者提供
台中市太平區東汴國小附近道路，凌晨發生一起火燒車事件，警方監視錄影查出她獨自駕車上山。圖／讀者提供

台中市太平區東汴國小附近道路，凌晨發生一起火燒車事件。消防人員把火撲滅後，在車內發現一具焦屍，後經警方調閱監視錄影和車牌等資料，查出死者是曹姓婦人，且從車內外有濃重汽油味，懷疑她在車內外灑了汽油後點火自焚；已通知家屬，死因有待檢察官進一步驗屍。

據了解，消防局凌晨4時14分據報趕往，44分時撲滅火勢，並在轎車駕駛座發現一具焦屍，並因屍體都已焦黑，難以辨別是男還是女。

警方稍後從車牌查出車主是曹姓婦人（55歲）且也調得她凌晨3時40分獨自一人從附近道路開車上山的監視錄影。另也恰好有偵查隊人員和她住同一棟大樓，從監視器拍得的影像，研判就是她。

據了解，曹婦平日獨自一人租住在太平區一棟大樓裡；警方在車內外都發現濃重汽油味，初步研判，她可能是在車內外都灑了汽油再進入車內點火自焚，正通知家屬進一步了解原因。

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台中市太平區東汴國小附近道路，凌晨發生一起火燒車事件。圖／讀者提供
台中市太平區東汴國小附近道路，凌晨發生一起火燒車事件。圖／讀者提供

火燒車 檢察官 車主

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