聽新聞
test
0:00 / 0:00
在靈堂前請來辣妹熱舞 原因是「朋友喜歡這味」
最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片，嘉義市殯葬管理所指出，依照相片的格局，證實是在所內的助念室，但看不出是何時發生，不過所內都宣導希望不要喧譁，儀式要莊嚴，若未來看到類似情事，一定出面勸阻。
「死者生前喜歡這味，朋友贈他在嘉市殯地下室祭拜室送行」群組流傳這幾張相片和文字，有別於一般喪葬禮俗，採取追悼會和誦經等儀式，家屬反而請來2名「辣妹」熱舞，扭腰擺臀的畫面馬上在群組流傳。
嘉義市殯葬管理所長盧春霖說，所內助念室有兩間，通常給死者親屬舉辦法會，雖然沒明令禁止不能請熱舞團，但畢竟是公家單位，還有許多喪家在所內，都會請家屬不要製造噪音，甚至違背善良風俗的狀況，未來會派員視察，勸阻類似狀況再發生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言