在靈堂前請來辣妹熱舞 原因是「朋友喜歡這味」

最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片，嘉義市殯葬管理所指出，依照相片的格局，證實是在所內的助念室，但看不出是何時發生，不過所內都宣導希望不要喧譁，儀式要莊嚴，若未來看到類似情事，一定出面勸阻。

「死者生前喜歡這味，朋友贈他在嘉市殯地下室祭拜室送行」群組流傳這幾張相片和文字，有別於一般喪葬禮俗，採取追悼會和誦經等儀式，家屬反而請來2名「辣妹」熱舞，扭腰擺臀的畫面馬上在群組流傳。