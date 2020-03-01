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在靈堂前請來辣妹熱舞 原因是「朋友喜歡這味」

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片。圖／讀者提供
最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片。圖／讀者提供

最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片，嘉義市殯葬管理所指出，依照相片的格局，證實是在所內的助念室，但看不出是何時發生，不過所內都宣導希望不要喧譁，儀式要莊嚴，若未來看到類似情事，一定出面勸阻。

「死者生前喜歡這味，朋友贈他在嘉市殯地下室祭拜室送行」群組流傳這幾張相片和文字，有別於一般喪葬禮俗，採取追悼會和誦經等儀式，家屬反而請來2名「辣妹」熱舞，扭腰擺臀的畫面馬上在群組流傳。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖說，所內助念室有兩間，通常給死者親屬舉辦法會，雖然沒明令禁止不能請熱舞團，但畢竟是公家單位，還有許多喪家在所內，都會請家屬不要製造噪音，甚至違背善良風俗的狀況，未來會派員視察，勸阻類似狀況再發生。

最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片。圖／讀者提供
最近網路Line群組流傳數張穿著清涼的女子在靈堂前熱舞的相片。圖／讀者提供

嘉義 舞團

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