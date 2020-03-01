老翁遠道尋親被帶到派出所 原來是因運將大哥聽嘸

遠從台東山區搭火車到高雄探親的馬姓老翁，正準備轉搭乘計程車到大寮區的親友家作客時，卻因為口音太重，讓計程車司機無所適從，將馬載到派出所前，幸好遇到員警耐心比手畫腳下，順利聯絡上馬的家人，將他載回。

鳳山警分局成功派出所表示，前天晚上10點多時，巡佐謝志健、員警陳正仁值班時，見到一台計程車停在派出所門前，2人外出查看時，只見到馬姓老翁（78歲）直說「他沒做壞事，怎麼將他送到派出所」。

排灣族的巡佐謝志健聽到馬翁有著濃濃口音，上前與他溝通，無奈馬翁來自台東卑南族，2人無法溝通，好在經過一番比手畫腳後，警方終於了解馬翁來意。

原來馬翁前天下午時，從台東搭火車到高雄鳳山火車站，正準備轉搭計程車到大寮區的親友家作客，但苦於運將聽不懂馬翁話語，情急下才將他載到派出所求助。

員警了解狀況後，馬上聯繫到馬翁的家人，讓親戚們從大寮到達鳳山將這位從台東來的貴賓載回家，在離去前，馬翁還不時對著家人說「這裡的警察很親切，想不到意外來到派出所，還認識那麼多好朋友，真的有賺到喔」，逗趣的話語也讓現場員警笑開懷。