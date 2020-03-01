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騎電腳踏車未戴安全帽被罰 民不知法令和繳費起爭議
「民眾騎電動自行車比照機車要戴安全帽，否則罰300元」。桃園市警局交通大隊去年10月實施道路交通管理處罰條例新制以來，取締電動自行車未戴安全帽違規1400多件，許多民眾、外籍移工被罰才知道新規定，只是民眾繳納罰單管道不明，有的基層警員也不清楚，加上宣導不足，引起民怨和困擾。
桃園市警局交通大隊今天下午表示，電動自行車違規未戴安全帽罰單，目前超商還無法代收罰單繳費，請違規民眾請持罰單前往各分局或郵局劃撥繳費（罰單有註明），此外市警局亦將加強基層員警和宣導民眾熟悉法令和繳費，並積極研擬增加罰單繳費管道。
羅姓市民指出，他騎電動腳踏車上街買東西，被警察攔下說未戴安全帽開單，他才知道騎電動腳踏車要戴安全帽，他拿罰單去超商繳被拒絕，他詢問派出所警察，那位警察也說不清楚去那裡繳罰單，警方未好好宣導騎電動腳踏車要戴安全帽，又沒說清楚去那裡繳罰款，形同擾民。
市議員周玉琴說，她也接到外籍移工間接陳情指出，多位移工騎電動自行車未戴安全帽被開單，但是移工等假日去超商繳罰款不收，不知道要去分局交通單位那裡繳，拜託工廠台籍同事幫忙代繳，台籍同事又不願意，讓言語不通的移工很困擾，希望警方儘速洽商超商等代收罰款便民管道。
桃園市警方執行騎電動自行機車戴安全帽規定，取締繳納罰單不清楚引起市民困擾抱怨，連帶受到市議員質詢反映，引起市警局長陳國進重視，要求交通大隊與4大超商協商納入繳費便民，加強各分局宣導電動自行車戴安全帽規定，降低民眾對法令不清楚、明確繳費地點及方式。
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