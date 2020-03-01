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影／海巡粉專要讓強國漁民嚇到吃手 網友質疑製造對立

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
艦隊分署形容台灣漁民遇到海巡艦艇都會熱情打招呼。記者林昭彰／翻攝
艦隊分署形容台灣漁民遇到海巡艦艇都會熱情打招呼。記者林昭彰／翻攝

海巡署艦隊分署今天在臉書粉絲專頁發布1則宣傳影音，介紹海巡艦艇執行「登檢」勤務的辛勞，卻因為列舉的負面案例都是大陸漁船，引發部分網友質疑太有針對性、製造對立，粉專小編連忙解釋：海巡署執法不分國籍，但不可諱言大陸船舶越界行為乃是大宗，往後會詳加斟酌。

艦隊分署粉專自去年夏天推出「海巡冷知識」欄目，不定期用影音方式向粉絲介紹海上執勤不容易為外人知的小常識，迄今先後出過3則，包括如何在驚滔駭浪中吃飯、睡覺，最新的第3則是今天的「登檢篇」，說明「登臨」與「檢查」勤務的危險性、困難度。

這個欄目調性比較輕鬆，加上影片剪輯順暢，內容都是真實案例，配音則是類似AI語音助理那種很少抑揚頓挫的機器人口音，貼文內容筆法也頗詼諧穿插流行語彙，整個製作手法很合年輕網友的口味，因此滿受歡迎。

但今天的「登檢篇」文末加設主題標籤#本國漁民說哈囉、#強國漁民是在哈囉，影片旁白描述台灣和強國漁民在海上遇到海巡艦艇，態度完全不同，台灣漁民會熱情揮手問候，但強國漁民會開船衝撞、扔石頭、拿菜刀攻擊、點燃瓦斯桶、或用拳腳肢體抵抗登檢。

最後強調艦隊分署今年加入新成員，包括「專門對付強國漁民」的35噸級巡防艇、沿岸多功能快艇，「絕對讓強國漁民嚇到吃手手」。

結果引發部分網友質疑太有針對性，認為海巡署應該是針對海盜、走私、人口販運、運毒槍等違法行為，不應針對國家，而且即便台灣人也並非都不會作奸犯科，如果做壞事就不會笑著說哈囉了。且網路上用「強國」稱呼中國大陸，帶有嘲謔意味，也不適宜。

對此，粉專小編連忙解釋：海巡署執法不分國籍，均秉公依法處理，但在維護漁權實務上，中國大陸船舶的越界行為確實是大宗，感謝網友們的指教與提醒，往後會更詳加斟酌。

艦隊分署舉例說明大陸越界漁船會惡意衝撞拒絕登檢。記者林昭彰／翻攝
艦隊分署舉例說明大陸越界漁船會惡意衝撞拒絕登檢。記者林昭彰／翻攝
艦隊分署舉例說明大陸越界漁船會扔石頭拒絕登檢。記者林昭彰／翻攝
艦隊分署舉例說明大陸越界漁船會扔石頭拒絕登檢。記者林昭彰／翻攝

海巡署 漁民

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