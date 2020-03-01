228收假國道高雄尚順暢 北上卻8起追撞小車禍

228連假墾丁的人潮爆量，台東也相當熱絡，今天是連假最後一天可能出現返回的車潮，不過國1、國3的高屏路段上午至今尚算通順，平均時速超過60公里，不少也能達到80幾公里；國道警方研判，下午4、5起國3屏東九如交流道會可能車多，車速較慢。

國道警第5大隊指出，雖今天高雄、屏東路段尚未因車潮導致堵塞，但國1北上鼎金、楠梓到高雄科技園區之間，卻零星出現8起車禍，幸好都沒有人受傷送醫；其中中午12點多，國1北上的355.3公里發生3輛國產轎車追撞，警方呼籲駕駛要保持車距、應該注意車前狀況。

根據「高速公路1968」資訊，目前下午2點多，國1及國3高屏路段幾乎都有80幾公里，少部分60、70公里，警方指出，旅客返回的時間不同，加上墾丁或台東要返回的旅客，需行駛一段省道才能接上國道，例如墾丁要到屏東上南州交流道，走省道的車程至少1個半小時，途中車流會比較分散，不會同時上交流道。