聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／砂石車沿途掉砂石 害7騎士犁田受傷
李姓男子駕駛砂石車疑未將車斗後蓋未栓緊，砂石沿路掉在車道上，造成至少7名機車騎士打滑摔車受傷。警方除聯絡公路總局派員清除砂石，並透過道路監視器影像查出涉案車輛，到宜蘭蘇澳將李男帶回說明，今天偵詢後依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，台2線濱海公路昨晚8點半多接連發生多部機車摔車事故，員警分赴事故現場處理，發現台2線從指標73公里瑞芳瑞濱路段，到指標96公里貢寮澳底路段，多處路面有砂石掉落，研判有砂石車沿路滲漏。
警方除全力追查肇事車輛，另通報公路總局基隆工務段派員清除砂石，並派員到場指揮交通，避免繼續引發事故。
員警比對多部道占監視器畫面，2小時內查出李男（28歲）駕駛的砂石車嫌疑重大，昨天午夜到蘭蘇澳家中將他帶回偵詢。李說，開車前疏忽，沒注意砂石車車斗後蓋沒上鎖就上路，才會沿途滲漏，對於引發事故，造成多名騎士感到十分抱歉。
警方除依道路交通管理處罰條例，告發李姓男子駕駛滲漏砂石行為違規，並依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言