影／砂石車沿途掉砂石 害7騎士犁田受傷

李姓男子駕駛砂石車疑未將車斗後蓋未栓緊，砂石沿路掉在車道上，造成至少7名機車騎士打滑摔車受傷。警方除聯絡公路總局派員清除砂石，並透過道路監視器影像查出涉案車輛，到宜蘭蘇澳將李男帶回說明，今天偵詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，台2線濱海公路昨晚8點半多接連發生多部機車摔車事故，員警分赴事故現場處理，發現台2線從指標73公里瑞芳瑞濱路段，到指標96公里貢寮澳底路段，多處路面有砂石掉落，研判有砂石車沿路滲漏。

警方除全力追查肇事車輛，另通報公路總局基隆工務段派員清除砂石，並派員到場指揮交通，避免繼續引發事故。

員警比對多部道占監視器畫面，2小時內查出李男（28歲）駕駛的砂石車嫌疑重大，昨天午夜到蘭蘇澳家中將他帶回偵詢。李說，開車前疏忽，沒注意砂石車車斗後蓋沒上鎖就上路，才會沿途滲漏，對於引發事故，造成多名騎士感到十分抱歉。