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影／向上路燈光太暗視線差？ 機車騎上安全島驚險彈飛
有駕駛昨晚開車經過台中市梧棲區向上路，目擊前方機士騎機車，疑似視線不佳，騎上安全島後彈飛，後方轎車行車記錄器錄下驚險畫面，熱心民眾上臉書提醒相關單位這處燈光昏暗的交通隱憂，警方表示，將提報台中市府相關單位調查是否需會勘改善。
民眾在臉書梧棲串起來貼文和影片說，他們昨晚從彰化和美回到台中，經過梧棲區向上路八段1009巷前，目睹了車禍，疑似機車撞上安全島，熱心民眾立即打電話報警，並通知救護車到場，附近店家表示，最近已發生好幾起自撞安全島的事故，希望相關局處能改善這隱形的殺手。
警方調查，昨晚6點多，梧棲向上路機車自撞安全島事故，許姓男騎士因未注意車前狀況導致憾事發生，所幸傷勢輕微無礙，警方呼籲騎乘機車勿超速安全第一。
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