低收戶長過世留老母兩兒女 暖心警募11萬助辦後事

雲林斗南鎮阿丹里低收入戶沈姓男子，日前因意外倒地後不幸逝世，留下老母親與兩名子女，斗南警方得知沈家困境，聯絡社福團體共募得11萬善款，讓沈男得以順利安葬。

根據了解，沈男生前打零工維生，家中經濟重擔全落在他身上，全家依靠他微薄收入和低收入戶補助過活，如今沈男離世，家境貧寒無法負擔喪葬費，使得他領有殘障手冊的老母親，與另外兩名尚在就學中子女陷入愁雲慘霧。

斗南分局大埤分駐所警員陳言劼製作筆錄時得知沈家困境，主動通報斗南鎮公所申辦「急難紓困實施方案」，聯繫雲林縣夜市慈愛組織、張榮發慈善基金會等社福團體共同伸出援手。

終於募得愛心善款11萬給沈家，家屬們對於警方、善心人士的幫忙充滿感恩與對感謝；斗南警察分局長蘇旭茂表示，警察除維護治安，社會上有諸多貧寒尚待關心，同仁展現人溺己溺、人飢己飢的互助精神值得讚揚。