疑鄰居亂扔菸蒂 燒毀陽台衣物

新北市蘆洲區永平街32巷某公寓前陽台，近午發生火警，消防隊迅速撲滅火勢，沒有人員受傷，僅住戶晾在前陽台的衣服燒毀，雨遮塑膠板則燒出大洞，被懷疑是因為有人亂扔菸蒂，加上今天風大引發火警，但詳情還須進一步調查。

消防局於上午11時47分接獲報案，趕抵現場發現某公寓2樓前陽台有火煙，立刻佈水線滅火，大約10分鐘即熄滅，事後檢視火場發現，公寓3樓前陽台的分離式冷氣室外機有燃燒痕跡、下方的2樓雨遮塑膠板被燒熔穿透，疑因火星墜落引發2樓晾在前陽台的衣服被燒毀，幸好無人受傷。