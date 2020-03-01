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疑鄰居亂扔菸蒂 燒毀陽台衣物
新北市蘆洲區永平街32巷某公寓前陽台，近午發生火警，消防隊迅速撲滅火勢，沒有人員受傷，僅住戶晾在前陽台的衣服燒毀，雨遮塑膠板則燒出大洞，被懷疑是因為有人亂扔菸蒂，加上今天風大引發火警，但詳情還須進一步調查。
消防局於上午11時47分接獲報案，趕抵現場發現某公寓2樓前陽台有火煙，立刻佈水線滅火，大約10分鐘即熄滅，事後檢視火場發現，公寓3樓前陽台的分離式冷氣室外機有燃燒痕跡、下方的2樓雨遮塑膠板被燒熔穿透，疑因火星墜落引發2樓晾在前陽台的衣服被燒毀，幸好無人受傷。
由於雨遮上面發現菸蒂，加上今天東北季風增強，氣象局上午即針對新北等18個縣市發布陸上強風特報，而現場位置鄰近地勢空闊的二重疏洪道，清晨便能感受風勢漸大，這起火警因而被懷疑可能是未熄滅的菸蒂引起，但還是需要進一步鑑識調查才能確定。
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