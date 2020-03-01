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高雄內門區間測速今起取締 速度不可低於4分43秒

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市警局交通大隊表示，通行時間少於4分43秒就會違規。圖／取自市警局交通大隊臉書
市警局交通大隊表示，通行時間少於4分43秒就會違規。圖／取自市警局交通大隊臉書

高雄市內門區182道路崎嶇事故多，高市警局交通大隊在28.9公里（西側）至33.7公里（東側）設置設置出入口測速器，總長4.8公里，路程通行時間少於4分43秒就算違規，今天起實施區間測速取締。

182線道是高雄旗山內門等地通往台南關廟的主要道路，因道路崎嶇與地勢起伏常發生交通事故，平假日也吸引不少重機族群聚出遊。

高市警局交通單位去年底裝設區間測速照相設備，分別在東端33.7公里處（近紫雲宮）、西側28.9公里（山南宮）設置測速器，無論是台南往內門，或者內門往台南，出入汽機車都在測速範圍內。

市府交通大隊指出，本路段在去年（108年）發生交通事故51件，其中2件為死亡車禍，區間總長度4.8公里，本路段速限50公里，均數超過60公里以上才會取締，通行時間少於4分43秒就算違規，3月1日起正式取締。

測速 事故 重機

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