民宅冒煙消防人車急赴現場 老婦端一鍋燒焦肉「自首」

基隆市消防局「119」上午接獲民宅火警報案電話，急派消防人車前往搶救，剛抵達現場，一名外籍老婦人端著一鍋燒焦的肉到消防員面前。她的台灣女婿代為解釋說，岳母在家料理疏忽，乾燒冒煙引起誤會，要向鄰居和消防人冒道歉。

消防局「119」今天上午約10點接獲報案，仁二路一棟4樓公寓的4樓冒出白煙，可能屋內發生火災。

消防局調派仁愛、信二兩個分隊人車前往察看，結果剛到現場要查看狀況，一名老婦人從1樓屋內，端著一鍋燒焦的豬肉跑到屋外，邊走邊向隊員揮手，急著解釋。隊員說，這名婦人不是台灣人，她說的話雖聽不懂，但可猜出在解釋屋子會冒煙，是因為這鍋肉。