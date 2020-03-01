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民宅冒煙消防人車急赴現場 老婦端一鍋燒焦肉「自首」
基隆市消防局「119」上午接獲民宅火警報案電話，急派消防人車前往搶救，剛抵達現場，一名外籍老婦人端著一鍋燒焦的肉到消防員面前。她的台灣女婿代為解釋說，岳母在家料理疏忽，乾燒冒煙引起誤會，要向鄰居和消防人冒道歉。
消防局「119」今天上午約10點接獲報案，仁二路一棟4樓公寓的4樓冒出白煙，可能屋內發生火災。
消防局調派仁愛、信二兩個分隊人車前往察看，結果剛到現場要查看狀況，一名老婦人從1樓屋內，端著一鍋燒焦的豬肉跑到屋外，邊走邊向隊員揮手，急著解釋。隊員說，這名婦人不是台灣人，她說的話雖聽不懂，但可猜出在解釋屋子會冒煙，是因為這鍋肉。
老婦人的女婿隨後向消防隊員說，岳母在1樓家中燉煮豬肉時，有事離開廚房。因為瓦斯爐的火沒關，造成鍋子燒乾，才會冒出濃煙，並從1樓竄到4樓後冒出屋外，讓鄰居以為發生火災報案。
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