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提升車禍救援能力 花蓮消防局辦救助訓練

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
為提升車禍現場執行人命救助的速度與效能，花蓮縣消防局辦理警義消「車禍救助基礎訓練」。圖／花蓮縣消防局提供
為提升車禍現場執行人命救助的速度與效能，花蓮縣消防局辦理警義消「車禍救助基礎訓練」。圖／花蓮縣消防局提供

為提升車禍現場執行人命救助的速度與效能，花蓮縣消防局表示，辦理警義消「車禍救助基礎訓練」，課程包括脫困空間創造、車體穩固支撐、玻璃及尖銳物管理、破壞器材操作及車輛夾困旋轉軸技巧等，讓參加的警義消人員熟悉車禍搶救工作的原則。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，花蓮縣地勢狹長，有些救援路途遙遠，且轄內有台8線中橫公路、台9線、台9丙線、台11線等東台灣交通要道通過；另由於車禍事故頻傳，加上近年來在車禍救助上發展出許多新技術及新觀念，因此車禍救助成為消防人員訓練的重點項目之一，希望大幅提升車禍現場執行人命救助的速度與效能。

消防局指出，這次車禍救助基礎訓練由仁里分隊隊員蔡璽鈞擔任教官，蔡教官曾帶領花蓮縣消防局同仁在去年參加全國車禍救援挑戰賽勇奪「最佳表現獎」。蔡璽鈞表示，這次車禍救助訓練中，要求警義消同仁必須遵循簡單、快速、安全、穩固及創造空間等五大原則；同時加強「以人為本」精神，顧慮到待救者的舒適度，選擇合適的救援手段，讓受困民眾於救援過程中能感到安心。

林文瑞感謝民間公司提供訓練用的報廢車，以及無償提供訓練場地，協助警義消的訓練，期待警義消藉由這次紮實的「車禍救助基礎訓練」，強化針對車禍事故的處理能力，並迅速救出受困民眾，保障其生命安全。

車禍 事故 教官

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