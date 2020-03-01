泰安櫻花季遊客頻餵警犬 「A弟」胖被嫌警抱屈

台中泰安櫻花季連假3天遊客人數多，緊鄰花季地點旁的大甲警分局泰安派出所每天都要為民服務，有很多遊客詢問求協助，也有多名遊客看到派出所的警犬拉不拉多犬「A弟」可愛，熱情餵食，遊客最後再告戒A弟「你太胖了，該減肥了」，員警為A弟抱屈，希望遊客不要一直餵警犬。

泰安派出所警犬A弟是黑色拉不拉多犬，7年前從海關緝毒犬「轉職」到警局，在泰安派出所協勤，因為泰安所在后里鄉下地區，警力少，A弟可協助夜間警戒，牠在泰安派出所已任職7年，屬派出所「老鳥」。