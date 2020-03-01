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泰安櫻花季遊客頻餵警犬 「A弟」胖被嫌警抱屈
台中泰安櫻花季連假3天遊客人數多，緊鄰花季地點旁的大甲警分局泰安派出所每天都要為民服務，有很多遊客詢問求協助，也有多名遊客看到派出所的警犬拉不拉多犬「A弟」可愛，熱情餵食，遊客最後再告戒A弟「你太胖了，該減肥了」，員警為A弟抱屈，希望遊客不要一直餵警犬。
泰安派出所警犬A弟是黑色拉不拉多犬，7年前從海關緝毒犬「轉職」到警局，在泰安派出所協勤，因為泰安所在后里鄉下地區，警力少，A弟可協助夜間警戒，牠在泰安派出所已任職7年，屬派出所「老鳥」。
A弟個性溫馴，已成泰安所招牌，每年泰安櫻花季賞花遊客中，有人專程看A弟兼賞花，還有粉絲曾送4大袋狗飼料到泰安所，指明給A弟專用，連續3天假期，賞花遊客餵A弟的人很多，有遊客邊餵邊嫌牠胖，A弟仍搖尾巴，眼神感激地吃零食。
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