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拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

影／通訊行同業談判竟亮刀傷人 警迅速到場壓制帶回

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
板橋警分局偵查隊副隊長沈政吉說明。記者柯毓庭／翻攝
板橋警分局偵查隊副隊長沈政吉說明。記者柯毓庭／翻攝

鍾姓男子(23歲)日前因與同業張姓男子(39歲)發生糾紛，雙方在張男岳父游姓男子(52歲)協調下約好談和，游男卻因不滿鍾態度，又約他出來談判，過程中雙方一言不合，鍾持刀砍傷游男以及其陳姓友人(24歲)後逃逸，警方迅速到場後雙方在救護車前起衝突，被警方全數壓制，並在今凌晨通知鍾男到案說明，詢後依妨害秩序、社會秩序維護法移送。

據悉，鍾、張同為通訊行業者，兩天前鍾跑到張的通訊行詢問申辦門號事宜，張認為鍾是想用申辦門號換現金的方式賺取差價，未予理會；雙方便在張男的岳父游男調解下和解。

未料事後游不滿鍾的態度，今天凌晨雙方又相約新北市板橋區後埔街談判，游找來女婿張男、妻子、兒子、女兒、友人陳姓男子(24歲)等人助陣，鍾則找來友人李姓男子(23歲)、林姓男子(24歲)，雙方爆發衝突，鍾拿刀砍傷游左眉一公分，並劃傷陳男腹部，隨即逃離現場。

警方獲報趕到現場後，叫來救護車要將游、陳兩人送醫，但聞訊趕來的鍾男友人簡姓男子(25歲)卻誤以為鍾在車上，朝向游男救護車走去，游男兒子、妻子誤以為簡男要找麻煩，上前與簡發生肢體衝突，雙方又打成一團，警方加派警力到場全數壓制帶回。

警方指出，凌晨4時許已將鍾男通知到案，警詢後將9人依刑法妨害秩序、傷害、社維法等罪嫌疑送新北地檢署。

警方獲報到場後，將在場鬧事8人全數帶回。記者柯毓庭／翻攝
警方獲報到場後，將在場鬧事8人全數帶回。記者柯毓庭／翻攝

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