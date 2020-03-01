騎電動輔助自行車沒戴安全帽 警堅持罰這事發生後改口

道路交通管理處罰條例去年修正條文10月實施，騎電動自行車沒戴安全帽罰300元，一開始有些員警分不清楚，把騎電動輔助自行車沒載安全帽者，一樣開紅單罰300元，雖然警政單位再三教育和提醒，到現在還是有員警搞不清楚，甚至堅持沒開錯單。

桃園市議員陳治文服務處最近就接到一件陳情案，員警和派出所、交通分隊起先都堅持沒錯，後來不知哪位「高人」指點，才通知車主把紅單送回來，由警方寫報告註銷罰單。

陳治文說，其實最簡單的分辨方法就是電動輔助自行車有像腳踏車一樣的兩個踩踏板，而且是以人力為主、電力為輔，這是和電動自行車最不一樣的地方，法規修正後實施也4個月了，陳情人搬出法規說明，還引用媒體過去的報導，警方非但不詳查，還要當事人自己連絡開單的警員，電話和人幾次連絡、往返派出所、分局、交通分隊，還一度被冷語對待，覺得委曲。

陳情人2月上旬騎電動輔助自行車出門，路上遇見警員攔車，指他沒戴安全帽，車主當場一頭霧水，因為買車的時候跟店家確認過可以不戴安全帽，於是當場跟警員說明卻不被接受，後來到派出所、交通分隊還引用法條，和新北市警察局局長在新聞報導中的說明，還把購買資料上寫著電動「輔助」自行車給員警看，沒想到值班和接待的員警沒有人察覺，甚至有人跟他說沒開錯單。

車主向陳治文議員服務處訴苦，服務處也請警方再了解，當天下午陳情人接到警方電話，請她把罰單拿回來，表示會協助處理，沒多說明，顯然已經有員警「發現」這輛車有踩踏板。陳治文表示，騎車戴安全帽對生命可以多一層保障，警察可以提醒或勸導，但是開罰單要有憑據，尤其當事人已經提出具體事證，警方更要同理心，警察機關應多加强員警法令敎育，取締技巧與對民眾的態度也應一併加強。