非法外籍看護列冊？ 台東縣府：這些人躲都來不及了

為了防疫，中央要求各縣市政府針對在地醫療院所非法外籍看護進行查核後列冊管理，台東縣政府社會處勞工行政科表示，非法移工四處趴趴走，行蹤不易掌控，仍會努力配合移民署台東服務站與各醫院找出非法外籍看護，彙整列冊。

國內新冠肺炎確診案32是非法的印尼籍看護，擔心非法外籍看護在台灣形成防疫破口，又擔心嚴加取締，恐導致國內醫療照護人力嚴重短缺，中央因而有意在防疫期間，先針對非法外籍看護列冊管理。

有醫院護理人員指出，針對國內非法外籍看護列冊管理，最大困難處是這些非法外籍看護，既知自己違法在台灣居留、工作，躲都來不及了，怎可能主動站出來配合登記。

台東縣府社會處勞工科指出，目前台東縣的外籍移工有2080人，80%是家庭看護，另20%是漁工及廠工；抓到一件非法移工，依法可裁罰15至75萬元，因且台東就業市場小，在台東非法打工，無利可圖，台東的外籍醫療看護一旦逃逸，都是到外縣市去另尋打工管道，不會留在台東縣內非法打工。

不過，為了防疫，縣府社會處勞工科仍表示，會結合移民署及各醫院，努力清查非法外籍看護，並列名冊管理。