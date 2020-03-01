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屏東男遊台中搞丟錢包 路人拒借、求助警借得450

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
屏東縣王姓男子昨天因搞丟錢包，跑進台中市第六警分局協和所求助，值班警員自掏腰包，借他450元，讓王搭車返家。圖／第六警分局提供
屏東縣王姓男子昨天因搞丟錢包，跑進台中市第六警分局協和所求助，值班警員自掏腰包，借他450元，讓王搭車返家。圖／第六警分局提供

昨天下午2時許，屏東縣王姓男子跑進台中市第六警分局協和所，王向值班員警求助，身上僅餘的400元遺失，沒有車費可以返家，但向路人借錢，都沒有路人願意借錢給他，只好跑進派出所求助，當時值班的警員黃順麟，自掏450元，讓王可以順利返家。

台中市第六警分局協和所表示，王姓男子（22歲）家住屏東縣，昨天慌張跑進派出所，向當時值班的警員黃順麟借錢搭車，王稱228連假自己獨自1人跑到台中遊玩，但因為一時粗心搞丟錢包裡面的現金400元，向路人借錢又碰壁，只能硬著頭皮走進派出所向警方求助。

警員聽到後，自掏腰包借給王450元，讓王能搭乘客運返回屏東，王對警員的協助，直說「謝謝、謝謝」。

台中市第六警分局提醒，民眾出外旅行應隨時注意身上的皮包以及金錢，切勿因一時大意而遺失。另目前新冠肺炎疫情尚未平息，民眾出外遊玩時應隨身攜帶口罩以備不時之需，若有可疑症狀應撥打1922由衛生單位協助安排就醫。

屏東縣 台中市 新冠肺炎

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