宜蘭民宅凌晨火警 消防電話指引躲避濃煙4人獲救
宜蘭冬山鄉永興路一戶民宅今凌晨發生火警，一棟3層樓透天厝起火燃燒，濃煙密布。消防局接到受困民眾報案後，先在電話中指導如何避開濃煙以免嗆昏，隨後消防人員到場救出4人。
今天凌晨3時許，消防局獲報火警後立即派速廣興、羅東及馬賽分隊出動各式救災車輛13輛、警消人員25人前往。
起火建築物是三接鋼筋混凝土民宅，報案人劉小姐受困在於三樓房間，消防局利用線上語音指導受困者趕緊進入房內、躲開濃煙避免嗆昏，並且在原地等待救災人員會馬上到達。
當救災人員抵達現場時，發現一樓起火燃燒，經全力搶救，把三樓劉小姐救出，二樓3名待救者洪男、呂及一名女童經教災人員引等脫困，4人獲救滿臉驚慌，並無外傷，火勢約半小時撲滅，起火原因正調查中。
縣政府消防局建議民眾家中應該裝設住警器，火警發生的初期可以偵測到濃煙，藉由警報聲響，提醒住戶趕緊逃離。
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