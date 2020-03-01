宜蘭民宅凌晨火警 消防電話指引躲避濃煙4人獲救

宜蘭冬山鄉永興路一戶民宅今凌晨發生火警，一棟3層樓透天厝起火燃燒，濃煙密布。消防局接到受困民眾報案後，先在電話中指導如何避開濃煙以免嗆昏，隨後消防人員到場救出4人。

今天凌晨3時許，消防局獲報火警後立即派速廣興、羅東及馬賽分隊出動各式救災車輛13輛、警消人員25人前往。

起火建築物是三接鋼筋混凝土民宅，報案人劉小姐受困在於三樓房間，消防局利用線上語音指導受困者趕緊進入房內、躲開濃煙避免嗆昏，並且在原地等待救災人員會馬上到達。

當救災人員抵達現場時，發現一樓起火燃燒，經全力搶救，把三樓劉小姐救出，二樓3名待救者洪男、呂及一名女童經教災人員引等脫困，4人獲救滿臉驚慌，並無外傷，火勢約半小時撲滅，起火原因正調查中。