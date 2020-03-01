影／台中裸女酒後12樓失足墜落 命大僅手腳擦傷

台中市西屯區國安一路國宅今天凌晨零時許，傳出一名全身赤裸、年約32歲的女子疑酒後從國宅12樓陽台墜樓，墜落在4樓的遮雨棚上，警消獲報後到場，因搶救空間有限，所以先在地面架設氣墊床，並派員利用繩索垂降的方式，協助女子脫困，耗時約1個小時，女子手腳有輕微擦挫傷，但意識清楚，送往台中榮總治療，警方初步調查，女子疑與丈夫口角後，酒後坐在自家陽台，一時不慎墜落，詳細的案發原因有待後續調查。

台中市消防局勤指中心表示，今天凌晨21分獲報，西屯區國安一路的國宅，有一名年約32歲的女子酒後從12樓墜落到4樓的雨遮，中心出動協和、西屯分隊，出動各式救災(護)車共8輛、人員共19名，由協和分隊分隊長陳柏仰帶隊前往搶救。

經警消到場了解，受困女子年約32歲，全身赤裸，女子與丈夫、子女一起同住在該國宅12樓，昨天晚間疑與丈夫吵架後心情不佳，今天凌晨獨自飲酒坐在自家12樓陽台，不慎摔落到4樓雨遮，第六警分局永福所獲報後，通知消防隊到場協助。

台中市消防局勤指中心表示，分隊到場後評估，女子受困在4樓陽台外住戶自行搭建的雨遮，因搶救空間狹窄、傷者有摔落的危險，所以先由同仁在地面架設氣墊後，利用繩索垂降至女子受困的位置，將女子使用繩索固定後垂降至1樓平面安全空間，過程中女子情緒激動，不斷挪動身體，急得同仁直說「不要亂動，危險」

受困女子經消防隊確認傷勢，女子疑酒後精神狀況不佳，直說「不要去醫院」，消防隊檢視女子傷勢後，確認女子四肢運動功能正常、手腳輕微擦傷，已送往台中榮總後續治療，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，搶救過程約1個小時。

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