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影／別跟荷包過不去！ 台61線伸港鹿港區間測速開張

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺。照片／彰化警方提供
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺。照片／彰化警方提供

設置在台61線西濱快速道路鹿港、伸港間北上路段，全長約9公里的彰化縣第一個區間測速系統，明天（3月2日）零時正式開張，彰化縣警局交通隊元月間先行測試系統，共有1459輛次達到開單告發標準，顯見超速情況嚴重，交通隊提醒駕駛人，快速道路超速開罰是從3000元起跳，另跟自己荷包過不去。

彰化縣警察局表示，台61線西濱快速公路彰化段去年12月27日全線通車，由於免收通行費，很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁，加上路面起伏，側風強，常釀成死傷車禍。

依交通隊統計，西濱快速路彰化路段在2018年、2019年，共發生1死35人輕重傷車禍，另有128件車損事故，其中不乏超速肇事，為保障行車安全，彰化縣警察局因此向交通部爭取經費，在台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間，建置此一區間測速系統，全長8943公尺，從今年1月1日起至3月1日為宣導期，並訂3月2日0時起，實施超速違規取締。

經警方測試統計，今年1月份(不含春節連續假期期間)，通過監控路段車流量計8萬3362輛次，行車速度符合每小時速限90公里規定者計6萬6951輛次，行車速度超過速限規定者計1萬6411輛次，其中超速達速限10公里以上者計1459輛次，達到法定優先舉發對象，而台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

彰化警方表示，以往固定式測速照相桿僅能單點測速取締，實施區間測速可將速度控制範圍由點擴展至線，有效達到台61線「速度管理」的目標；由車輛通過區間測速起點及迄點時，設備將辨識車牌及記錄通過時間，系統自動換算平均速率，因此車輛在區間測速路段行車都必須遵守速限。

至於南下路段部分，彰化警方則計畫今年在芳苑交流道往南路段設固定桿測速取締超速。

台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺，警方元月測試，共有1459輛次達到開單告發標準。照片／彰化警方提供
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺，警方元月測試，共有1459輛次達到開單告發標準。照片／彰化警方提供
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺。照片／彰化警方提供
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺。照片／彰化警方提供
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺。照片／彰化警方提供
台61線西濱快速道路北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)區間測速系統，全長8943公尺。照片／彰化警方提供

測速 警察

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